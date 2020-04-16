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محافظات

إزالة 147 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في كفر الشيخ

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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محمود زيدان
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالتصدي بكل قوة لمحاولات البناء المخالف خلال فترة حظر التجوال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية.

وكشف محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي الإزالات منذ بدء التنفيذ بلغت 147 حالة تم إزالتها، لافتًا أنه جرى إزالة 11 حالة تعدٍ بالأمس، من بينها إزالة حالة أملاك دولة علي مساحة 70 مترًا مربعًا، و 10 حالات تعدٍ بأراض زراعية علي مساحة 16 قيراطًا و 7 أسهم.

وأضاف، المحافظ، أنه جرى اليوم إزالة 33 حالة، منها حالة تعدٍ على أملاك الدولة علي مساحة 500 متر مربع، و 32 حالة تعدٍ "أراضي زراعية" علي مساحة فدان و 5 قراريط، و 21 سهمًا، لافتًا إلى رد الشئ لأصله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة ستتصدى بكل قوة للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها المحافظة.

وشدد المحافظ على عدم التغافل عن أية تجاوزات والمرور لرصد أية مخالفات بالبناء وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للقضاء العسكري.
إزالة 147 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في كفر الشيخ
إزالة 147 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في كفر الشيخ
إزالة 147 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في كفر الشيخ
إزالة 147 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في كفر الشيخ
إزالة 147 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في كفر الشيخ
إزالة 147 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في كفر الشيخ
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