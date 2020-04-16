الكشف عن موعد فتح الاقتصاد الأمريكي قبل إعلان ترامب

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبلاغ حكام الولايات بإمكانية إعادة فتح الاقتصاد بداية من الأول من مايو.





وقالت الصحيفة الأمريكية إن ترامب سيبلغ حكام الولايات بانه يمكنهم اعادة فتح الاقتصاد ورفع القيود على حركة المواطنين اعتبارا من ١ مايو.





تحدى عدد من حكام الولايات الأمريكية، اليوم الخميس، الرئيس دونالد ترامب، قبل إجراء المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا اليوم، الذي سيناقش فيه إجراءات فتح الولايات المتحدة مرة أخرى.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، مدد هؤلاء الحكام إجراءات العزل والإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، موجهين المواطنين بالبقاء في المنزل وإجراء المزيد من الاختبارات لمكافحة الوباء.





وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن الولاية ستمدد خطتها للتباعد الاجتماعي حتى 15 مايو على الأقل، وأصدر أمرًا تنفيذيا بتوجيه المواطنين بارتداء الكمامات والأقنعة خلال خروجهم.





كما مددت ست ولايات أخرى في شمال شرق الولايات المتحدة، إجراءات التباعد والبقاء في المنزل حتى 15 مايو أيضا، وذلك في الوقت الذي أبدى ترامب رغبته في إعادة فتح الاقتصاد في 1 مايو.





وأكد ترامب أنه سيناقش الليلة في المؤتمر الخاص بكورونا إجراءات فتح الولايات المتحدة مرة أخرى.