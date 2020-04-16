جامعة بني سويف تشيد نصبا تذكاريا لشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

كلف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، في سابقة هي الأولى من نوعها، الدكتور محمد ماضي أستاذ النحت والتشكيل الفراغي بعمل تصميم لنصب تذكاري تمجيدا لـ شهداء فيروس كورونا من الأطقم الطبية. "أطباء، صيادلة، تمريض، أخصائيين المعامل والأشعة ومسعفين.

تأتي مبادرة جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور كأول جامعة تقيم نصبا تذكاريا لشهداء الواجب الطبي عرفانا لهم وتقديرا لمجهوداتهم وتمجيدا لأرواحهم الذكية، كشهداء الواجب وكدروع بشرية لإنقاذ العديد من المرضى.





ويتم وضع التمثال في ميدان شهداء الجيش الأبيض الواقع في تقاطع نهاية شارع عبد السلام عارف بكورنيش النيل بجوار مستشفى التأمين الصحي ومركز المؤتمرات، بارتفاع سبعة أمتار تقريبا. وذلك تحت إشراف الدكتور هشام بشرى مستشار رئيس الجامعة للتطوير ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وصاغ الفنان، النصب بشكل تحليلي في صورة فراغية لفيروس كورونا يتوسطة حائطا مشقوقا نصفين، بلون داكن للدلالة على بشاعة الفيروس المتهاوي ويتوسط الحائط المشقوق يدان بلون ابيض تساند إحداهما الأخرى لتمثلان الطاقم الطبي، وينطلق منهما طائرا مستعد للانطلاق ممثلا روح الشهيد التي فاضت إلى بارئها بعد أن أدت واجبها على أكمل وجه منتصرة وسعيدة. ويعلوا الحائط المنقسم كلمة الجيش الأبيض كعنصر تعبيري مقروء يعلن عن هويته ليتوج النصب التذكاري ويعطيه رسوخا وشموخا وعزة.