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تعليم

القومي للبحوث يفجر مفاجأة جديدة حول عقار جديد لكورونا.. تفاصيل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهلة الشربيني
أعلن ممدوح معوض، نائب رئيس المجلس القومي للبحوث، عن وجود نتائج جديدة وهامة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل حول التجارب الدوائية لعلاج فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن الباحثين توصلوا لـ 85 تجربة علاجية منذ بدء ظهور فيروس كورونا،  قائلًا: "العقار نتائجه مبشرة وإيجابية بنسبة عالية".


واضاف "معوض" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، والمُذاع على فضائية "المحور"، إنه سيتم الاعلان قريبا عن نتائج مبشرة لأدوية أظهرت نتائج جيدة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أرسل للمركز عينات عقار "أفيجان" حتى يتم اختبارها في المعامل.

وكان قد أعلن الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، أن المركز يعمل حاليا على دراسة تأثير أكثر من ٧٠ دواءً لمعرفة فعاليتها وتأثيرها على "فيروس كورونا" ومنها دواء "أفيجان"، الذي قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإمداد المركز به، تشير إلى مؤشرات إيجابية.

وأوضح "هاشم"، أن أخبارا جديدة للنتائج الأولية لدراسة تأثير دواء "أفيجان" على فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن  المركز بإمكاناته وجيش علمائه هو أحد أهم الأذرع البحثية للدولة المصرية كما قامت إدارة المركز بتكليف عدد من الفرق البحثية في هذا المجال لاستنباط لقاحات أو علاجات لمحاربة انتشار الفيروس انطلاقا من دور المركز وحرصه على التصدي لمجابهة جائحة فيروس "كورونا"، وخبرة علمائه في مجال الفيروسات بالإضافة إلى امتلاكه لمركز التميز العلمي في مجال الفيروسات.


وأكد أن الفرق البحثية تعمل بتمويل من موازنة المركز، ولا يوجد أي دعم أو تمويل من أي جهة أخرى سواء محلية أو دولية، نافيا علاقة المركز بأي تصريحات أو بيانات يتم تداولها من أفراد أو هيئات أو كيانات أخرى إلا الصادرة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو رئيس المركز فقط.


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