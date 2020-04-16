AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أستاذ تربية ووراثة دواجن يوضح علاقة البيض بمخ الإنسان

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:33 م
بيض
بيض
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ان البيض يلعب  دور هاما فى تطور مخ الإنسان وكذلك المحافظة علية وذلك لاحتوائه على التوازن الدهنى التى يحتاجها الإنسان .



وأضاف خلال تصريحاته ل صدي البلد ليس سرا أن البيض صحي للأكل، حيث يلعب البيض دورا أساسيا في حماية صحة الإنسان، بالإضافة إلى عنصر الكولين الهام والضرورى لنمو  وتطور الجنين لذا فمن الضرورى ان تتناول السيدات الحوامل البيض لتوفير هذا العنصر الهام لنمو وتطور الجنين كما يمكن استخدام روتينات بياض البيض وكذلك الجلوبيولينات المناعية لصفار البيض فى مكافحة بعض الأمراض كما يستخدم قشر البيض كمصدر جيد للكالسيوم.

حيث أكد ان قشور البيض تتكون من كربونات الكالسيوم بالإضافة إلى كميات أقل من البروتين والمركبات العضوية الأخرى، كربونات الكالسيوم هي أكثر أشكال الكالسيوم شيوعا في الطبيعة، لذا فهي أرخصها ماديا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تناوليها فورًا.. أطعمة صحية للحامل في الشهور الأولى

ثروة من المعادن.. ماذا يحدث عند تناول قشور البيض المطحون في العصير

فوائد لن تتوقعيها لـ كربونات الصوديوم.. تعرفي عليها

أبرز دراسات اليوم.. البيض بريء من أمراض القلب.. وتناول الألبان خالية الدسم يزيد من الوزن.. والمشروبات الغازية الدايت تساهم في زيادة الوزن بهذه الطريقة

للحامل .. احذري بعض الأطعمة لهذه الأسباب

مش بس الكالسيوم.. فوائد غير معروفة للكثيرين عن فيتامين د

ترشيحاتنا

الصحة تكشف تفاصيل أكبر عدد إصابات يومي بفيروس كورونا

مجدي عبدالغني: قضية الزمالك خاسرة أمام حمدى النقاز

خناقة على لون قميص النوم تنتهى بالطلاق.. أمينة: لبست له أزرق وكان عايز أصفر

إبراهيم فايق يعتذر لـ جماهير الزمالك

الجيش الليبي يسقط 50 طائرة تركية مسيرة لمرتزقة

بسبب الملل.. سيدة تكتشف عملة أثرية عمرها 500 عام في حديقة منزلها.. وهذه قيمتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغلبها على كورونا.. معمرة عمرها 106 أعوام تغادر المستشفى وسط تصفيق الطاقم الطبي

الكافيه في البيت .. طريقة عمل سموزي الفراولة والموز

عمليات تجميل ولا ماكياج.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة