أستاذ تربية ووراثة دواجن يوضح علاقة البيض بمخ الإنسان

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ان البيض يلعب دور هاما فى تطور مخ الإنسان وكذلك المحافظة علية وذلك لاحتوائه على التوازن الدهنى التى يحتاجها الإنسان .













وأضاف خلال تصريحاته ل صدي البلد ليس سرا أن البيض صحي للأكل، حيث يلعب البيض دورا أساسيا في حماية صحة الإنسان، بالإضافة إلى عنصر الكولين الهام والضرورى لنمو وتطور الجنين لذا فمن الضرورى ان تتناول السيدات الحوامل البيض لتوفير هذا العنصر الهام لنمو وتطور الجنين كما يمكن استخدام روتينات بياض البيض وكذلك الجلوبيولينات المناعية لصفار البيض فى مكافحة بعض الأمراض كما يستخدم قشر البيض كمصدر جيد للكالسيوم.



