نائب محافظ القاهرة يناقش رسالة ماجستير بـ هندسة كفر الشيخ.. فيديو وصور

شهدت كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ ، اليوم، مناقشة رسالة ماجستير الباحث المهندس محمد عبد المعطي شوشة، المُعيد بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ.





وجاءت رسالة الباحث، تحت عنوان Study the effect of multi vertical soil layer on seepage characteristic under control structure .. " دراسة تأثير تعدد طبقات التربة رأسيًا على خصائص التسرب أسفل منشآت التحكم".









وضمت لجنة الحُكم والمناقشة، الدكتور إبراهيم رشوان، أستاذ الهيدروليكيا المتفرغ بكلية الهندسة جامعة طنطا، "رئيسًا ومناقشًا"، والدكتور مصطفى العناني، أستاذ مساعد الهندسة المدنية، " مشرفًا ومناقشًا"، والدكتور حسام الدين فوزي، أستاذ مساعد الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، "مناقشًا داخليًا"، والدكتور علي محمد باشا، أستاذ مساعد ميكانيكا التربة والأساسات بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ "مشرفًا ومناقشًا".





ومنحت اللجنة، الباحث المهندس محمد شوشة، درجة الماجستير في علوم الهندسة المدنية عن جدارة واستحقاق؛ لتميز رسالته العلمية، باستخدام أسلوب علمي صحيح، وتفهم الباحث لما قام به من بحث، وإظهاره تمكنه من استخدام أدوات البحث المختلفة، وتضمنه إضافة جديدة في مجال التخصص، وتوصله إلى نتائج جديدة وقيمة ومبتكرة، تفيد المهندس والباحث في مجال الهندسة المدنية، والرسالة مبنية على أسس علمية وعملية سليمة.





وكشفت دراسة، الباحث أهمية استخدام الحقن grouting للتحكم في التسرب seepage أسفل منشآت التحكم و زيادة مقاومة التربة، وأن الحقن جرى استخدامه في مشروعات قومية كبيرة بمصر مثل السد العالي، جراج التحرير، الآبار العميقة بمصنع الرمال السوداء.