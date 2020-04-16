توضيح عاجل من التعليم بشأن تقييم طلاب الإعدادية الدارسين في المدارس الدولية

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا قدمت خلاله توضيحاً عاجلاً لـ طلاب الشهادة الإعدادية الدارسين في المدارس الدولية في مصر.





حيث قالت وزارة التربية والتعليم، أن مواضيع المشاريع البحثية التي حددتها الوزارة لطلاب الصف الثالث الاعدادي المتمثلة في (تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، والزيادة السكانية والأمن الغذائي، والبيئة)، هي موضوعات بحثية سيتم على أساسها تقييم طلاب الشهادة الاعدادية في المواد القومية فقط (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية).





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه المشروعات سينفذها طلاب الشهادة الإعدادية في المدارس الدولية، بالإضافة إلى المشروعات التي ستحددها المدارس الدولية لهؤلاء الطلاب في المواد الأخرى.





ومن أبرز أساسيات كتابة هذا الأبحاث المطلوبة اتباع ما يلي :





-أن يكون ملخص البحث من 70 إلى 80 كلمة

- أن يكون موضوع البحث من 700 إلى 800 كلمة