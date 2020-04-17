أمريكا تقدم 5 ملايين دولار للفلسطينيين بسبب كورونا

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستقدم خمسة ملايين دولار للفلسطينيين لمساعدتهم في مكافحة وباء كورونا.





وجاء التبرع، الذي أعلنه فريدمان، بعد سنوات من تقليص إدارة الرئيس دونالد ترامب المساعدات التي تقدمها للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.





وقال فريدمان في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "يسعدني جدا أن تقدم الولايات المتحدة خمسة ملايين دولار للمستشفيات والأُسر الفلسطينية لتلبية الاحتياجات الفورية، التي تنقذ الحياة، فيما يتعلق بمكافحة كوفيد-19".





وأضاف "الولايات المتحدة وبصفتها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم ملتزمة بمساعدة الشعب الفلسطيني".



