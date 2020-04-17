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أخبار العالم

من 3 مراحل.. تفاصيل خطة ترامب الكاملة لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي رغم تفشي كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
عرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، تفاصيل خطة إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في ظل تفشي فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة. 

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده خلية الأزمة الأمريكية المسئولة عن مكافحة فيروس كورونا: "أحرزنا تقدما كبيرا في مواجهة الفيروس، وأصبحنا نسجل وفيات أقل مما كان متوقعا، كما فعلنا حزمة تحفيرية بأكثر من 3 تريليون دولار لمواجهة كورونا".

وتابع: "نعيش ظروف قاسية بسبب فيروس كورونا وملايين المواطنين يتحدون ضد الوباء، عملية الإغلاق لن تكون طويلة الأمد، وعلينا إعادة فتح اقتصادنا والعودة للعمل بسرعة، ويجب على اقتصادنا أن يكون فاعلًا وينبغي إنعاش الاقتصاد من جديد".

واستطرد الرئيس الأمريكي: "سأصدر توجيهات فيدرالية لإعادة فتح الاقتصاد في بلادنا بصورة تدريجية وقد صغتها بالتشاور مع المتخصصين".

وأشار ترامب إلى أن خطة إعادة فتح الاقتصاد ستكون على 3 مراحل، قائلًا: "خبراؤنا يرون أن الوقت قد حان لإعادة فتح الحياة الاقتصادية، وسيتم السماح لكل ولاية بتنفيذ خطة فتح الاقتصاد بما يتناسب مع ظروفها".

وأضاف "حكام الولايات سيكون على عاتقهم اتخاذ القرارات الملائمة وفقا للظروف، ومع إعادة فتح الاقتصاد سنواجه تحديات وسيتم العمل على التصدي لها بسرعة".

وقال: "خطة إعادة فتح الاقتصاد تقوم على منح حماية أكبر لمن هم أكثر عرضة للتأثر بالفيروس، والمواطنون الأصحاء سيعودون للعمل إذا سمحت الظروف وعلينا الاستعداد لسيناريو عودة فيروس كورونا في الخريف".

وذكر أن  إدارته تشجع الولايات على التنسيق في ما بينها خلال عملية إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد الأمريكي، وتابع: "إعادة فتح البلاد سيتم خطوة بخطوة على أساس معطيات يمكن التحقق منها، و سيُطلب من الأمريكيين الاستمرار بالحفاظ على التباعد الاجتماعي".


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