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مرأة

لماذا يموت الرجال مقارنة بالنساء بفيروس كورونا ؟

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد فيروس كورونا هو مرض لا يميز بين الناس. سواء كان مزارعًا أو رئيسًا للوزراء ، فقد أصاب الناس من جميع مناحي الحياة. ومع ذلك ، تشير البيانات المتاحة عن COVID-19 إلى أن الرجال أكثر عرضة للإصابة والوفاة من العدوى مقارنة بالنساء.

في بلدان مثل الصين وإيطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية حيث يوجد سجل خاص بالجنس في الوفيات بسبب COVID-19 ، فإن معدل وفيات الذكور يزيد بنسبة 50 في المائة عن النساء. وفقا لتقرير المراقبة الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية COVID-19 ، فإن 68 في المائة من الوفيات في أوروبا هي بين الرجال عنها بين النساء وفقا ل " بولد سكاي " 

ماذا تقول الدراسات؟ وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 7 أبريل ، كان هناك ما يقرب من 43 حالة وفاة بـ COVID-19 لكل رجل لكح في المدينة مقارنة بـ 23 حالة وفاة بـ COVID-19 لكل امرأة لكح. 

ويقول التقرير أيضا أن 80 في المائة من المرضى الذين دخلوا مستشفى جبل سيناء للأنظمة الصحية (بروكلين) هم من الرجال. وتشير بيانات أخرى من الولايات المتحدة إلى أنه من بين 56 في المائة من النساء المصابات بـ COVID-19 ، تبين أن 16 في المائة فقط منهن إيجابيات بينما وجد 44 في المائة من الرجال المصابين بـ COVID-19 أن 23 في المائة إيجابية. 

يقول تقرير قائم على معهد الصحة العالي في روما أنه من بين 25،058 حالة تم تحليلها ، توفي 8 بالمائة من المرضى الرجال بسبب COVID-19 بينما كانت حالات النساء اللاتي توفين 5 بالمائة.
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