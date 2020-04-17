لماذا يموت الرجال مقارنة بالنساء بفيروس كورونا ؟

في بلدان مثل الصين وإيطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية حيث يوجد سجل خاص بالجنس في الوفيات بسبب COVID-19 ، فإن معدل وفيات الذكور يزيد بنسبة 50 في المائة عن النساء. وفقا لتقرير المراقبة الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية COVID-19 ، فإن 68 في المائة من الوفيات في أوروبا هي بين الرجال عنها بين النساء وفقا ل " بولد سكاي "





ماذا تقول الدراسات؟ وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 7 أبريل ، كان هناك ما يقرب من 43 حالة وفاة بـ COVID-19 لكل رجل لكح في المدينة مقارنة بـ 23 حالة وفاة بـ COVID-19 لكل امرأة لكح.





ويقول التقرير أيضا أن 80 في المائة من المرضى الذين دخلوا مستشفى جبل سيناء للأنظمة الصحية (بروكلين) هم من الرجال. وتشير بيانات أخرى من الولايات المتحدة إلى أنه من بين 56 في المائة من النساء المصابات بـ COVID-19 ، تبين أن 16 في المائة فقط منهن إيجابيات بينما وجد 44 في المائة من الرجال المصابين بـ COVID-19 أن 23 في المائة إيجابية.



