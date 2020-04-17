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أخبار البلد

الصحة تقدم نصائح مهمة للتغذية السليمة وخاصة في رمضان لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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محمد غالي

قدمت وزارة الصحة والسكان، عدد من النصائح هامة للتغذية السليمة للدكتورة "هبة حسين عوض" أخصائي الصحة العامة والتغذية، لكيفية تقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

واوضحت عوض، ان من الضروري الابتعاد عن  الأكل من خارج المنزل، والاعتماد علي الاكل الصحي، من  الخضار والفاكهة، لرفع كفائه الجهاز المناعي.

وافادت: بالابتعاد عن الاكل مرتفع السكر، والسمن والزيت،، واضافت ان فيتامين سي يحمي من فيروس كورونا، من خلال دعمة للجهاز المناعي، والافضل  تناول من خلال الخضراوات والفاكهة لتجنب الاضرار الجانبية للادوية.

واضافت ان فيتامين أ له دور في تحسين الجهاز المناعي، ومن خلال اكل الخضراوات والفاكهه، كالجزر والقعروالبطاطا، بالاضافة الي شرب المياه.

 

وحذرت من تناول الحلويات بمختلف انواعها لانها ضد الجهاز المناعي، مضيفة ان وجبه الافطار برمضان لابد انت تبتعد عن السكر والملح والسمن والزيت، مفضله كسر الصيام علي البلح والبرتقال والمشروبات خاليه من  السكر والمياه.

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