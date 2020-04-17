مصر تعلن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وترامب يدشن خطة من 3 مراحل لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تعلن عزل إحدى قرى كفر الشيخ بعد إصابة أسرة بكورونا

الإمارات..الصحة تعلن عن 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 61 حالة شفاء و حالتي وفاة

السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الكويت تعلن تسجيل 119 إصابة جديدة بكورونا.. 86% منها لمخالطين









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة والسكان في مصر، أعلنت عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع طفيف عن حصيلة اليوم السابق، وارتفاع عدد المتعافين إلى 596 شخصا، بينما جرى تسجيل 13 حالة وفاة.





ونقلت الصحيفة عن خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 مريضا.





وذكرت "الوطن" أن محافظ كفر الشيخ شمالي مصر، جمال نور الدين، أعلن أنه تقرر عزل إحدى قرى المحافظة لمدة 14 يوما عقب ظهور إيجابية 8 حالات من أسرة واحدة تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الأنباء" إن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت سجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 حالة شفاء وحالتي وفاة، مشيرةً إلى إنها أجرت أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع والكشف عن 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 5825 حالة.





وذكرت "الجريدة" أن وزارة الصحة السعودية أعلنت عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 6380، لافتة إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 83 حالة، كما تم تسجيل 59 حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية 990 حالة.





وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أعلن تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدفي البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1524 حالة.





وقال السند إن الحالات المرتبطة بالسفر أربع حالات وهي حالتين لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة وحالتين لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية مبينا أن جميع الحالات قادمة ضمن رحلات الاجلاء الجوي الأخيرة حيث كانت تحت الحجر الصحي المؤسسي.





وذكرت "القبس" أن وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج، بعد أن شنت طائرات تركية من دون طيار غارات على مواقع في محافظة نينوى العراقية.





ودانت الخارجية "بأشد العبارات الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات".





دوليًا، قالت "الأنباء" إن الولايات الأمريكية التي تمت فيها السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجدّ منذ فترة أسبوعين على الأقلّ، يُمكنها مباشرة أنشطتها "بدءًا من الغد"، مضيفًا: "لأمر إذًا سيكون معتمدا بشكل أساسي على حكّام" الولايات". مؤكدًا أن خطته لفتح البلاد ستفرض قواعد صارمة بشأن التباعد الاجتماعي.





وذكرت "الراي" أن الولايات المتّحدة سجلت أكثر من 660.000 إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 32.000 وفاة، لكنّ هناك مؤشّرات ظهرت على تباطؤ الفيروس، بخاصّة في ولاية نيويورك الأكثر تضرّرًا.



