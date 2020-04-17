AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من الأقصر.. رحمة حسن تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:34 ص
رحمة حسن
رحمة حسن
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رحمة حسن بإطلالة خلال زيارتها لمعبد ابو ينمبل بمدينه الأقصر واعتمدت على ارتداء تيشرت باللون الأبيض مع قص شعرها من الامام واسقاطه على وجهها. 

وخطفت الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

يذكر أن آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.


View this post on Instagram

☀️🍋

A post shared by Rahma Hassan رحمة (@realrahmahassan) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحمة حسن تتألق في أحدث ظهور لها بشرم الشيخ

شاهد.. رحمة حسن بإطلالة جذابة على إنستجرام

بـ لوك جديد رحمة حسن تستعرض جمالها.. شاهد

رحمة حسن تقدم نصائح لمتابعيها في مواجهة كورونا.. شاهد

على البحر.. رحمة حسن تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة.. شاهد

رحمة حسن تستعرض جمالها على إنستجرام

ترشيحاتنا

بعد دخوله منظومة الحجر الصحي.. مستشفى كفر الدوار يستقبل 19 مريضا بفيروس كورونا من 4 محافظات

ننشر تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع وزير الرياضة

ترامب: ذروة انتشار وباء كورونا أصبحت خلفنا

حقيقة ظهور حالة كورونا بين موظفي إدارة منشآة ناصر التعليمية بالجيزة

كورونا السبب .. عبودكا يكشف تفاصيل فقد عينه

أخبار الفن.. اشتعال الحرب بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج.. والقائمة الكاملة لـ ضحايا رامز جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معروض للبيع بمبلغ خيالي.. بالصور المنزل الأكثر رومانسية في لندن

تعرف على السيارة الكهربائية الخارقة المدعومة من السعودية ..صور

في موسمه.. أسباب تجعلك تتناول التوت يوميا