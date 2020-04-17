من الأقصر.. رحمة حسن تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد





وظهرت رحمة حسن بإطلالة خلال زيارتها لمعبد ابو ينمبل بمدينه الأقصر واعتمدت على ارتداء تيشرت باللون الأبيض مع قص شعرها من الامام واسقاطه على وجهها.





وخطفت الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.





يذكر أن آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.









شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.