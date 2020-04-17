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ووهان الصينية تسجل 1290 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:03 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
عرضت قناة الغد، خبر عاجل يفيد بارتفاع حصيلة ضحايا مرض كورونا في الصين، اليوم الجمعة لتشمل 1290 حالة وفاة إضافية، بعد مراجعة الأرقام من قبل بلدية ووهان حيث ظهر فيروس كورونا المستجد في نهاية ديسمبر.


وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات ب كوفيد - 19 في البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم، إلى 4632 وفق هذه الأرقام الجديدة. كما ترتفع حصيلة الوفيات في مدينة ووهان وحدها بنسبة 50% إلى 3869.

أعلنت لجنة الصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل  26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 82367.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "مدينة ووهان الصينية سجلت 1290 حالة وفاة و325 إصابة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3869 والإصابات إلى 50333".


وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 141127 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس.

وشُخّصت أكثر من 2135410 إصابات رسميًا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء، وهذا العدد لا يعكس سوى جزءا من عدد المصابين فعليًا إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 465700 شخص.

ومنذ تعداد أمس، تم تسجيل 9490 وفاة جديدة و101787 إصابة إضافية حول العالم.

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