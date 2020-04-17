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اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-4-2020

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:50 ص
الذهب في الإمارات
الذهب في الإمارات
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أحمد علام
سجلت أسعار الذهب في الإمارات انخفاضًا للجرام خلال بداية تعاملات اليوم،الجمعة، 17-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 176.21.درهم، بعد أن كان يسجل 177,41 درهم . 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.


يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (201.38درهم إماراتي ) أي ما يعادل (54.82 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (184.60 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (50.25 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (176.21درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 47.97 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (151.03 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (41.12 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (117.47درهم إماراتي ) أي ما يعادل (31.98دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (100.69 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.41 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,263 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  ( 1,705 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,410  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (383.77دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (201,376  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (54,823 دولار أمريكي)
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