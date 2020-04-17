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أخبار العالم

بريق أمل.. لقاح تجريبي يظهر نتائج إيجابية للتعافي من كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:57 ص
بريق أمل.. مصابو
بريق أمل.. مصابو كورونا يتعافون على يد هذا العقار التجريبي
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شيماء مصطفى
بارقة أمل تلوح في الأفق بشأن تجارب عقار فيروس كورونا المستجد، فذكرت تقارير أن المصابين بـ "كوفيد-19"، الذين تلقوا دواء "ريمديسيفير" التجريبي، تعافوا بسرعة، وعادوا معظمهم إلى منازلهم في غضون أيام قليلة.

ونقل موقع "ستات" الطبي، عن الطبيبة التي قاد التجربة السريرية، إن المصابين بفيروس كورونا جميعهم كانوا يعانون من أعراض تنفسية شديدة وحمى، لكنهم تمكنوا من مغادرة المستشفى بعد أقل من أسبوع من العلاج، بعد تناولهم هذا الدواء.

وأضافت الدكتورة كاثلين مولان، أخصائية الأمراض المعدية في جامعة شيكاغو، أن أفضل الأنباء التي وصلنا إليها هي أن معظم المرضى قد خرجوا بالفعل وهذا أمر رائع".

ولم ترد مستشفى جامعة شيكاغو على هذه النتائج، قائلة إنها ستعلق بمجرد أن تكون النتائج الرسمية جاهزة، حيث إن البيانات الجزئية من التجربة السريرية المستمرة هي بالأساس غير مكتملة ولا ينبغي استخدامها لاستخلاص نتائج.

وتنتج شركة "جيلياد ساينسيز"، عقار ريمديسيفير، الذي تم استخدامه ضد الإيبولا، لكن نتاجه جاءت ناجحة بنسبة ضئيلة، لكن تجارب متعددة على الحيوانات أظهرت أنه يمكن أن يمنع ويعالج مرض السارس والميرس وكوفيد 19.
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