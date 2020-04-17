بايرن ميونخ يسعى لاستغلال أزمة كورونا لخطف ليروي ساني





وكان بايرن ميونخ دخل في مفاوضات مع ليروي ساني خلال الصيف الماضي، قبل أن يتراجع بعد إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.





وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن نادي بايرن ميونخ جدد اهتمامه بضم ساني، خلال الصيف المقبل، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق.





وأضافت الصحيفة، أن إدارة بايرن ميونخ تأمل في إقناع مسؤولي مانشستر سيتي، بالتخلي عن ليروي ساني بمبلغ أقل من 70 مليون يورو بعد انخفاض القيمة التسويقية لللاعبين، نتيجة تجميد النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.





يذكر أن القيمة التسويقية لـ ساني تبلف 80 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.





وتسبب فيروس كورونا مؤخرا في إيقاف الأنشطة الرياضية في معظم الدول العالم، مما ترتيب عليه انخفاض حاد في القيمة التسويقية لـ اللاعبين.

جدد نادي بايرن ميونخ الألماني اهتمامه بالتعاقد مع ليروي ساني لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.