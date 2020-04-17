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أخبار العالم

بعد تسجيل 407 حالات جديدة.. إندونيسيا تتجاوز الفلبين في أعداد إصابات كورونا بجنوب آسيا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:23 ص
إندونيسيا تتجاوز
إندونيسيا تتجاوز الفلبين في عدد إصابات كورونا بجنوب آسيا
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شيماء مصطفى
سجلت إندونيسيا أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في جنوب شرق آسيا.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أعلنت إندونيسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 5923 حالة.

وبذلك تجاوزت إندونيسيا، الفلبين كأكبر دولة بها عدد حالات إصابة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، عن 24 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 420.

 وكانت وكالة "رويترز" أفادت بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز المليونين ومئة ألف مصاب حول العالم.

وقالت الوكالة، وفقا لحصيلة نشرتها اليوم الجمعة، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2.14 مليون إصابة، بينما توفي عالميا 143,744 شخصا جراء مرض "كوفيد-19"، لافتة ألى أنه تم الإبلاغ عن تسجيل إصابات في 210 دول حول العالم منذ أن تم الإعلان عن الإصابات الأولى في الصين في ديسمبر عام 2019.


وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول التي سجلت أعلى عدد في الإصابات والوفيات، حيث بلغ عدد المصابين بكورونا هناك 668,079، فيما وصل عدد الوفيات إلى 33,284.

تليها إسبانيا في المرتبة الثانية، بـ 182,816 إصابة، و19,130 وفاة، وجاءت إيطاليا بالمرتبة الثالثة بـ 168,941 إصابة و22,170 حالة وفاة.

أما رابعا، فحلت فرنسا التي سجلت 140,772 حالة إصابة حتى الآن و17,920 حالة وفاة، وجاءت إلمانيا في المرتبة الخامسة بفارق واضح بعدد الوفيات، حيث سجلت 3,804 وفيات، و132,730 إصابة بفيروس كورونا.
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