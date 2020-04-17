الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من استمرار أعمالها غير الشرعية فى مياه قبرص

أفادت فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل بأن الاتحاد الأوروبى حذر تركيا من استمرار أعمالها غير الشرعية فى مياه قبرص.





يذكر أن الخارجية العراقية استدعت أمس الخميس السفير التركى وسلمته احتجاجا على استهداف طائرات تركية مخيما للاجئين.





ويخوض الجيش الليبي أيضًا حربًا ضد الجيش التركى بكامل قوته البرية والبحرية والجوية والإلكترونية، وهو ما صرح به أمس، الأربعاء، اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبي.









وأكد المسماري أن مطارات تركيا ما زالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميًا لدعم التنظيمات الإرهابية، ولفت إلى أن الطائرات التركية المسيرة ما زالت تستهدف قوافل الإمدادات الطبية والغذائية فى ليبيا.