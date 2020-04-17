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لبنان تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:11 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
عرضت قناة الغد خبرا عاجلا يفيد بتسجيل لبنان 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 668 حالة.

أصدرت منظمة الصحة العالمية WHO تصريحات صادمة للجمهور بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 فى أفريقيا ووصولهم لـ10 ملايين إصابة خلال فترة قصيرة.

وقال مسؤول إقليمي في منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا قد يقفز من ألوف حاليا إلى 10 ملايين حالة خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر طبقا لنموذج إحصائي مؤقت.

 وأوضح مدير برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ في أفريقيا، ميشيل ياو، أن هذا التنبؤ المؤقت قابل للتغيير، مشيرا إلى أن أسوأ التوقعات لتفشي وباء إيبولا لم تتحقق لأن الناس غيروا سلوكياتهم في الوقت المناسب.

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