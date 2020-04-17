حقيقة ظهور حالة كورونا بين موظفي إدارة منشآة ناصر التعليمية بالجيزة

نفت إدارة منشآة القناطر التعليمية ، كافة الاخبار المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بخصوص اصابة احد موظفي ادارة منشأة القناطر التعليمية من قرية نكلا بفيروس كورونا .



حيث قالت إدارة منشآة القناطر التعليمية التابعة لمديرية التربية و التعليم بالجيزة ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن هذا الكلام ليس له اساس من الصحة .





وأوضحت الادارة ، أن الموظف كان يقوم بتعقيم منزله فقام بإضافة الكلور مع الديتول للماء ، مما أدى للتفاعل بين المادتين ، فحدث له شعور بالاختناق وصعوبة بالتنفس ، وتم على أثر هذه الحالة نقله الى احد المستشفيات ، حيث تم عمل الاسعافات الاولية له .