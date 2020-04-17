خروج 10 متعافين من مستشفى العزل في المنيا

أعلنت إدارة مستشفى العزل بملوى، اليوم الجمعة خروج 10 حالات كانت قد أصيبت بفيروس كورونا ، بعد تماثلهم للشفاء ، والتأكد من شفائهم تماما بعد ورود نتيجة العينات الخاصة بهم والتى أكدت نتائجهم السلبية، وبذلك يرتفع عدد الحالات التى خرجت من مستشفى العزل بملوى منذ افتتاحها بشكل استثنائى حتى الآن 40 حالة، تم شفاؤها وخرجت من المستشفى.





وقال مصدر طبى إن المستشفى أمرت بتحويل 15 حالة أخرى مصابة إلى المدن الجامعية ببني سويف لاستكمال فترة علاجهم بعد استجابتهم للعلاج.





وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، قد عقد اجتماعا عبر تقنيه الفيديو كونفرانس مع الأطباء وطاقم التمريض بمستشفى بملوي، المخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك للاطمئنان على سير العمل داخل المستشفى ومتابعة الوضع العام للحالات المصابة والمراحل العلاجية المقدمة لهم ومدي توافر المستلزمات الطبية والوقائية.





وتبلغ سعة المستشفى ١٣٤ سرير منهم ١٠٩ سرير داخلي و٢٥ سرير عناية مركزة، وجري افتتاحها بشكل جزئي واستثنائي لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان في مواجهة فيروس كورونا المستجد





وجه المحافظ، الشكر والتحية للفرق الطبية والإدارية، داخل المستشفى، متمنيا لهم المرور بالوطن من هذه الازمة، وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي بالمستشفي ، لافتا ان الوطن بأكمله يقدر الدور العظيم الذي يقوم به جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض ، وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وخاصة في الفترة الراهنة.





استمع المحافظ، لطاقم الأطباء بشأن تطبيق الإجراءات المتبعة لمراحل التعقيم والتطهير والنظافة العامة داخل المستشفى، موجها بتذليل كافة العقبات المواجهة لهم وتوفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية ومستلزمات التعقيم والتطهير مع توافر الاطقم اللازمة من عمال النظافة المتدربين على العمل داخل مستشفيات العزل، لتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية.



