أليو ديانج يحافظ على لياقته البدنية بالتدريب في المنزل.. فيديو

حرص المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، على مشاركة جمهوره مقطع فيديو له من خلال التدريبات في المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية.





وظهر أليو ديانج وهو يمارس تمارين رياضية شاقة داخل منزله على أنغام الموسيقى، خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى منتصف أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.









ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.



































