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أخبار البلد

كيفية مكافحة الخفافيش عند ظهورها بأى مكان.. تفاصيل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قدم الدكتور أحمد رزق أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات ل " صدى البلد" ، خطوات مكافحة الخفافيش عند إيجادها في وكر مهجور.

أولا : غلق جميع منافذ الوكر الذي تم رصد الخفافيش فيه خاصة لفترة من ٤٨ ل ٧٢ ساعة لأنها ستمنع عنها الغذاء والماء مما قد يسبب وفاتها، وينصح في وقت الظهيرة لأنها أقل نشاطا في هذا التوقيت، كما أنها تكون متجمعة بالآلاف في منطقة واحدة.

ثانيا: تحسبا لوجود فيروسات يتم تطهير المكان بالكلور والمياه قبل المكافحة.

ثالثا: حرق شطة سودانى مع زهر الكبريت حتى يتم صعود الأدخنة التى تقضي علي الخفافيش أو استخدام المواد التي تنتج غاز الفوسفين مثل الفوسفوكين وفوسفيد الالومنيوم.

رابعا: بعد ٤٨ ساعة يتم العودة إلي المكان لرش مبيدات حشرية لأن الخفافيش تحمل حشرات وطفيليات وبهذا يتم القضاء عليها.

خامسا: إعادة تعقيم المكان بالمياه والكلور مرة أخري. 

سادسا: يتم التخلص من الخفافيش الميتة إما بالحرق أو الدفن.
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