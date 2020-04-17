كيفية مكافحة الخفافيش عند ظهورها بأى مكان.. تفاصيل

استخدام المواد التي تنتج غاز الفوسفين مثل الفوسفوكين وفوسفيد الالومنيوم.



رابعا: بعد ٤٨ ساعة يتم العودة إلي المكان لرش مبيدات حشرية لأن الخفافيش تحمل حشرات وطفيليات وبهذا يتم القضاء عليها.



خامسا: إعادة تعقيم المكان بالمياه والكلور مرة أخري.



سادسا: يتم التخلص من الخفافيش الميتة إما بالحرق أو الدفن.



قدم الدكتور أحمد رزق أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات ل " صدى البلد" ، خطوات مكافحة الخفافيش عند إيجادها في وكر مهجور.أولا : غلق جميع منافذ الوكر الذي تم رصد الخفافيش فيه خاصة لفترة من ٤٨ ل ٧٢ ساعة لأنها ستمنع عنها الغذاء والماء مما قد يسبب وفاتها، وينصح في وقت الظهيرة لأنها أقل نشاطا في هذا التوقيت، كما أنها تكون متجمعة بالآلاف في منطقة واحدة.ثانيا: تحسبا لوجود فيروسات يتم تطهير المكان بالكلور والمياه قبل المكافحة.ثالثا: حرق شطة سودانى مع زهر الكبريت حتى يتم صعود الأدخنة التى تقضي علي الخفافيش أو