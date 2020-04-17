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أخبار العالم

بعد فضيحة التشخيص.. إسرائيل توقف فحوصات كورونا بمعهد وايزمان

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:45 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إنه تقرر وقف إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا في معهد وايزمان، بعد ثبوت تشخيص خاطئ لـ 11 حالة لمسنين غير قادرين على الحركة.

وذكرت صحيفة"كلكليست" الإسرائيلية أنه تبين وجود خطأ في تشخيص عدد 11 عجوزا في دار للمسنين بأسدود. 

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إعادة الفحوصات للمرضى المسنين غير قادرين على الحركة ويخضعون للتنفس الاصطناعي، في مركز طبي في أشدود، أظهرت أنهم غير مصابين بفيروس كورونا، وذلك بخلاف ما تبين من الفحص الأولي الذي أجري لهم.

ووصف البروفيسور روني جامزو، الذي عينه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو للتعامل مع أزمة تفشي كورونا في دور المسنين هذه القضية بالـ "فضيحة".

وأشار جامزو إلى أن هؤلاء المرضى نقلوا بعد تشخيصهم الأولي إلى دائرة خصصت لمرضى كورونا، الأمر الذي قد زاد من فرص إصابتهم بالمرض المعدي.

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