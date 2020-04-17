بصورة في فرنسا.. نرمين ماهر تستعيد ذكريات ما قبل الحجر المنزلي

شاركت نرمين ماهر جمهورها بصورة قديمة لها من فرنسا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت "ذكريات".









وظهرت نرمين ماهر بإطلالة جذابة بارتداء تي شيرت كت اسود وبنطلون أبرز رشاقتها، وتركت شعرها منسدلا، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.









يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي، من إخراج وائل إحسان.









المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.



