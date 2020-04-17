مدرب الزمالك السابق مهاجما كهربا: ناكر الجميل .. فيديو

علق محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق، علي هروب كهربا من نادي الزمالك وانضمامه للاهلي.





وقال صلاح، عبر قناة الزمالك ، عندما كنت متواجدا فى الجهاز الفني لنادي الزمالك وتعاملاتي مع كهربا ، وانا اعرف جيدا سلوكه ليس جيدا هو كثير الغرامات والإيقافات ومشاكله كثير في التدريب والتعامل أثناء المباريات ومع المدربين، والدليل ما حدث في السوبر .





وشدد صلاح، أن كهربا ناكر لجميل الزمالك، وأي لاعب في فريق كبير مثل الأبيض يعيش يوم حلو بعامين أو ثلاثة خارج القلعة البيضاء.





واختتم، أن كهربا حصل على الشهرة ولمع في الزمالك، وعاش وسط عائلة، وآخيرا رحل بهذا الشكل.



