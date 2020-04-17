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رياضة

مدرب الزمالك السابق مهاجما كهربا: ناكر الجميل .. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:29 م
كهربا ومحمد صلاح
كهربا ومحمد صلاح مدرب الزمالك السابق
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حسن العمدة
علق محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق، علي هروب كهربا من نادي الزمالك وانضمامه للاهلي.

وقال صلاح، عبر قناة الزمالك ، عندما كنت متواجدا فى الجهاز الفني لنادي الزمالك وتعاملاتي مع كهربا ، وانا اعرف جيدا سلوكه ليس جيدا هو كثير الغرامات والإيقافات ومشاكله كثير في التدريب والتعامل أثناء المباريات ومع المدربين، والدليل ما حدث في السوبر .

وشدد صلاح، أن كهربا ناكر لجميل الزمالك، وأي لاعب في فريق كبير مثل الأبيض يعيش يوم حلو بعامين أو ثلاثة خارج القلعة البيضاء.

واختتم، أن كهربا حصل على الشهرة ولمع في الزمالك، وعاش وسط عائلة، وآخيرا رحل بهذا الشكل.

وهرب كهربا عن نادي الزمالك خلال الصيف الماضي، لينتقل لصفوف أفيس البرتغالي ومنه للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
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