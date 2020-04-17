وزير التعليم ينعى عزة العشماوي: كانت صديقة عزيزة مخلصة لعملها

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا، أكد خلاله أنها تنعى ببالغ الحزن والأسى الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي وافتها المنية أمس بعد صراع مع المرض.
وأعرب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حزنه الشديد مؤكدًا انها كانت صديقة عزيزة وأخت.
واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلًا: تتقدم أسرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص المواساة إلى أسرة الفقيدة وأسرة المجلس القومي للطفولة والأمومة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
وأعرب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حزنه الشديد مؤكدًا انها كانت صديقة عزيزة وأخت.
وقال وزير التربية والتعليم: إن عزة العشماوي، ساهمت بدور فعال في حماية حقوق الطفل والفتيات مشيرًا إلى أنها كانت سيدة عظيمة مخلصة لعملها ومتحملة آلام المرض في صمت.
واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلًا: تتقدم أسرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص المواساة إلى أسرة الفقيدة وأسرة المجلس القومي للطفولة والأمومة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.