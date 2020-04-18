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ديني

الطبلاوي: وفاة محمد عصفور خسارة كبيرة لدنيا التلاوة

السبت 18/أبريل/2020 - 12:16 ص
نقابة القراء تنعي
نقابة القراء تنعي الشيخ محمد عصفور
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محمود ضاحي
نعت نقابة محفظي وقراء القرآن الشيخ محمد محمود عصفور القارئ الإذاعي، الذي شيعت جنازته منذ قليل بميت الرخا مركز زفتي بمحافظة الغربية.

وقال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي للنقابة: "فقدت مصر ودولة التلاوة علما من أعلامها البارزين ومن الرعيل الأول العملاقة القراء الذي رحل بعد رحلة عطاء ثرية عن عمر يناهز آل82عاما".

وأضاف الساعاتي إن النقابة برئاسة الشيخ الطبلاوي وإنابة الشيخ محمد حشاد والشيخ محمود الخشت الأمين العام والشيخ صديق المنشاوي أمين الصندوق تبحث تكريم الشيخ عصفور بما يليق باسمه وتاريخه.

من جانبه وصف الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، رحيل الشيخ عصفور بالخسارة الكبيرة لدنيا التلاوة وخاصة مصر التي عرفت في العالم أجمع بأنها دولة التلاوة.

وتوفي اليوم الجمعة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور القارئ بالإذاعة والتليفزيون عن عمر يناهز 82 عاما ومن المقرر أن تشيع جنازته بعد قليل.

وولد الشيخ عصفور، في فبراير عام1938 وعندما وصل إلى سن يستطيع فيه التحدث قام والده بإرساله إلى كتاب قرية ميت الرخا بالمنوفية حيث كان ينتظره هناك، أناس من أهل القرآن تعلموا القرآن وأخذوا يعلمونه للناس كما جاء فى حديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ).

وأتم الشيخ محمد عصفور حفظ القرآن الكريم كاملا وهو ابن تسع سنين ثم تبع مرحلة الحفظ مرحلة التجويد حيث أخذه والده الحاج محمود عصفور إلى قرية شبرا بخوم إحدى قرى محافظة المنوفية، وقدر الله كان فى انتظاره أيضا ليكمل مشواره مع القرآن فضيلة الشيخ مصطفى محمود العانوسى (من علماء القراءات ) .

وأتم الشيخ محمد عصفور تجويد القرآن وهو فى الثالثة عشرة من عمره حيث أجازه الشيخ مصطفى العانوسى، فى التحفة والجزرية ورسالة ورش ورسالة حمزة من طريق الشاطبية ومن طريق الطيبة.
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وفاة محمد عصفور القارئ بالإذاعة والتليفزيون عن عمر 82 عاما

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