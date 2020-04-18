شاهد| علي معلول يكشف كواليس انضمامه للنادي الأهلي.. لأول مرة

كشف التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، عن كواليس انتقاله للمارد الأحمر من فريقه السابق الصفاقسي التونسي.









كان لدي في عقدي شرط جزائي قيمته 500 ألف دولار ، رفضت استغلال الشرط الجزائي الذي كان في عقدي احترامًا لنادي الصفاقسي وجمهور الفريق، كان يجب علي أن أحترم النادي الذي صنعني."





وأردف:" عندما وصلت إلى مصر، وجدت حفاوة كبيرة من جمهور النادي الأهلي في المطار، أمضينا العقد في مكتب محمود طاهر رئيس النادي السابق."

وقال معلول في تصريحات تليفزيونية:"حدثني سيد عبدالحفيظ وأخبرني أنه يريد أن مني دعم صفوف النادي الأهلي، ثم حدثت وكيلي ومن ثم بدأت المفاوضات.