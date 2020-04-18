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رياضة

شاهد| علي معلول يكشف كواليس انضمامه للنادي الأهلي.. لأول مرة

السبت 18/أبريل/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، عن كواليس انتقاله للمارد الأحمر من فريقه السابق الصفاقسي التونسي.

وقال معلول في تصريحات تليفزيونية:"حدثني سيد عبدالحفيظ وأخبرني أنه يريد أن مني دعم صفوف النادي الأهلي، ثم حدثت وكيلي ومن ثم بدأت المفاوضات.

كان لدي في عقدي شرط جزائي قيمته 500 ألف دولار ، رفضت استغلال الشرط الجزائي الذي كان في عقدي احترامًا لنادي الصفاقسي وجمهور الفريق، كان يجب علي أن أحترم النادي الذي صنعني."

وأردف:" عندما وصلت إلى مصر، وجدت حفاوة كبيرة من جمهور النادي الأهلي في المطار، أمضينا العقد في مكتب محمود طاهر رئيس النادي السابق."
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