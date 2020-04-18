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فن

ميريهان حسين تبهر جمهورها بتقليد فيفى عبده... شاهد

السبت 18/أبريل/2020 - 12:55 ص
مريهان حسين
مريهان حسين
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مريم عزت
نشرت الفنانة ميريهان حسين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو جديد لها وهى تقلد الفنانة فيفي عبدة في ملابسها , وغيرت شكلها ب بالمكياج .

علقت ميريهان حسين على الفيديو قائلة : ايه رأيكو في أدائي لشخصية فيفي عبده؟ الفيديو كامل على قناتي على اليوتيوب

نال الفيديو اعجاب عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

انا فكرتها فيفي عبدو بس خست شوية  ابدااااع
حلو اووى انتى شطوره
انا افتكرتك فيفي عبده اصلا في اول الفيديو ...برافو عليكي بجد تجنني
يذكر أن احدث أعمالها مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

وشاركت مؤخرًا فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى


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