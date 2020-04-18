AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لعشاق البحريات.. طريقة عمل طاجن بالفرن

السبت 18/أبريل/2020 - 03:10 ص
طاجن بحريات
طاجن بحريات
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الأسماك ومأكولات البحر، ومما لا شك فيه و المتعارف، أن جميع ماكولات البحر تنمي الذكاء وتمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية. 

يقدم الشيف عماد الخشت طريقة عمل طاجن بحريات بالفرن مع الكريمة والجبن بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لعمل طاجن بحريات وبطريقة جديدة وسهلة.

مقادير طاجن بحريات بالفرن مع الكريمة والجبن

ربع كيلو جمبري  وسط مخلي
ربع كيلو سمك قشر بياض  مكعبات
دقيق زيت نباتي
1 ملعقة كبيرة جنزبيل مبشور
2 حبة طماطم مقشرة
1 حبة بصل أبيض
1 عود كرات
2 قرن فلفل أحمر حار
1 كوب موتزاريلا مبشور
نصف كوب كريمة طهي
ملح وفلفل

طريقة تحضير طاجن بحريات بالفرن مع الكريمة والجبن

* يعفر السمك بالدقيق

* يقدح الزيت ويوضع فيه الجنزبيل والفلفل الحار والسمك المعفر بالدقيق، ويقلب حتى يتلون الدقيق

* يقطع البصل والطماطم إلى أرباع كبيرة وتخلى الطماطم من البذور ويشوح مع البصل

* يوضع السمك والجمبري والخضار في طاجن وتضاف الكريمة ويغطى بالجبن

* يسوى في فرن حار متوسط على الرف السفلي لمدة ربع ساعة

* يقدم مع الأرز البسمتي المحمر المخلوط مع خضروات وقطع دجاج وبيض وجمبري

الأرز البسمتي المحمر

* يحمر الأرز مع بصل برنوازيه في الزيت النباتي ثم يضاف الماء المغلي المملح ويغطى

* عند تمام النضج يرفع من على النار ويضاف البيض المربوب ويقلب بسرعة مع الأرز

* تضاف حبات البسلة المسلوقة وقطع الجزر والجمبري المسلوق، وقطع صغيرة من الدجاج المسلوق ويغطى لحين التقديم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل قاروص بكريمة الحرنكش الوردية

هنتغدى إيه النهارده؟.. مكرونة بالبشاميل والجبن مع الفراخ المشوية على الفحم

جمبرى .. وصفات متنوعة سهلة و سريعة لأشهر أكلة بحرية

طريقة عمل المندي.. وصفات سهلة ولذيذة

هنتغدى إيه النهاردة.. كبد وقوانص الدجاج مع الأرز البسمتي

طريقة عمل طاجن عدس بالخضار .. فيديو

ترشيحاتنا

عانت من 14 عرضا مختلفا للمرض.. مصابة بـ كورونا تتحدث عن تجربتها وتوجه تحذيرا

بفستان بسيط.. ياسمين صبرى تنشر صورا جديدة من كتب كتابها

إزالة برج مخالف على نهر النيل في المنيا .. شاهد

أحمد موسى يعلق على ظهور خفافيش بإحدى قرى القليوبية

بعد استخدامها في القليوبية.. لماذا تزعج الشطة الخفافيش وما الطرق الأخرى للقضاء عليها

بسمة وهبة تهاجم "الشيخ ترتر": "عدة النصب" غير مقبولة منكم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجزر والمشمش والكيوي..اطعمة تحافظ على نضارة بشرتك في رمضان

شاهد.. عارضة أزياء بـ ساق واحدة في جلسة تصوير لدعم ذوي الأعضاء المبتورة

بـ ملابس غزل البنات.. ابنة شريف منير بإطلالة غريبة