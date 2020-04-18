لعشاق البحريات.. طريقة عمل طاجن بالفرن

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الأسماك ومأكولات البحر، ومما لا شك فيه و المتعارف، أن جميع ماكولات البحر تنمي الذكاء وتمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية.

يقدم الشيف عماد الخشت طريقة عمل طاجن بحريات بالفرن مع الكريمة والجبن بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لعمل طاجن بحريات وبطريقة جديدة وسهلة.





مقادير طاجن بحريات بالفرن مع الكريمة والجبن



ربع كيلو جمبري وسط مخلي

ربع كيلو سمك قشر بياض مكعبات

دقيق زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة جنزبيل مبشور

2 حبة طماطم مقشرة

1 حبة بصل أبيض

1 عود كرات

2 قرن فلفل أحمر حار

1 كوب موتزاريلا مبشور

نصف كوب كريمة طهي

ملح وفلفل



طريقة تحضير طاجن بحريات بالفرن مع الكريمة والجبن



* يعفر السمك بالدقيق

* يقدح الزيت ويوضع فيه الجنزبيل والفلفل الحار والسمك المعفر بالدقيق، ويقلب حتى يتلون الدقيق

* يقطع البصل والطماطم إلى أرباع كبيرة وتخلى الطماطم من البذور ويشوح مع البصل

* يوضع السمك والجمبري والخضار في طاجن وتضاف الكريمة ويغطى بالجبن

* يسوى في فرن حار متوسط على الرف السفلي لمدة ربع ساعة

* يقدم مع الأرز البسمتي المحمر المخلوط مع خضروات وقطع دجاج وبيض وجمبري

الأرز البسمتي المحمر

* يحمر الأرز مع بصل برنوازيه في الزيت النباتي ثم يضاف الماء المغلي المملح ويغطى

* عند تمام النضج يرفع من على النار ويضاف البيض المربوب ويقلب بسرعة مع الأرز

* تضاف حبات البسلة المسلوقة وقطع الجزر والجمبري المسلوق، وقطع صغيرة من الدجاج المسلوق ويغطى لحين التقديم.

