لكل اسم حكاية ... "عائلة الخطايبة" من بلاد الحجاز لبلاط الوادي الجديد

تعتبر عائلة الخطايبة إحدي العائلات العريقه بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، ويمتد جذور العائلة الي الحجاز بالسعودية حسب رواية الاديب الدكتور رفعت الجوهري.

وأكد الجوهري أن عائلة الخطايبة تنتمي الي نسل الصحابي الجليل عباده بن الصامت الخزرجي الأنصاري والتي جاءت من الحجاز منذ الفتح الاسلامي ومؤسس بلاط الجد الاول صقر عبد الرحمن خليفه عبد القادر محمد ابو بكر الخطيب كما هو مدون علي الاعتاب الخشبية لوقتنا هذا.

واوضح ان الجد مبارز صقر عبد الرحمن خليفه هو أو عمده للقرية منذ إنشاء العموديات في مصر .

من جانبه أوضح الحاج صابر صقر من أعيان الخطايبه، أن من أهم المناطق فى مدينة بلاط الاسلامية مجموعة "الخطايبة" الأثرية وتشمل ديوان العمدة والبيت الكبير ويعرف باسم "العمود" ومعروف عند هيئة الآثار باسم "بيت الشيخ ابراهيم ابو العيون" وكذلك "الطاحونة" وتعرف عند هيئة الآثار باسم "طاحونة البرنس" وكذلك العصارة و"طاحونة أبو ياسين" وغيرها من معالم المدينة المتميزة ، والشوارع والحوارى تحمل أسماء العائلات، وحرصت كل حارة على وجود باب كبير لها، يغلق عند الخطر،.

وأضاف أن تصميم المنازل يجعلك تسير تحت أسقف من البيوت المبنية من الطوب اللبن، بجانب تفاوت الارتفاعات للمنازل، التى تلقى بظلالها على المنازل وتحميها من حرارة الشمس المباشرة .

وتابع أن قرية بلاط الاسلاميه تحتوى على أكثر من 505 منزل على مساحة 22 فدان، وحرصت الدولة وهيئة الأثار على ترميمهم للحفاظ على أثريتهم، خاصة بعد أن تعرض عدد كبير منها للتصدع والضرر بسبب عوامل المناخ.

ولفت الي أنه يجرى حاليًا اعمال الترميم بواسطة الشركة المنفذة لمشروع الترميم والإنقاذ، تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بترميم بلاط الاسلامية والحفاظ عليها.

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