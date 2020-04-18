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تعليم

وزير التعليم: الأبحاث هدفها تقييم الطلاب وليس أولياء الأمور

السبت 18/أبريل/2020 - 01:25 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن استياءه من حالة الجدل التي يثيرها بعض أولياء الامور المعارضين لفكرة تطبيق المشروعات البحثية على طلاب المدارس ويتحدثون دائما عن صعوبتها ويحاولون السعي لعمل الأبحاث أو شرائها لابنائهم.

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لقد أعددنا المشروعات البحثية للطلاب وليس لأولياء أمورهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أرجوكم أتركوا الأولاد يحاولون بمفردهم انجاز ابحاثهم المطلوبة.

وأنهى وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نحن سنقبل الأبحاث التي ينجزها الطلاب بأنفسهم، وسنرفض ما عدا ذلك لأنه تقييم وتعليم لهم وليس للآخرين.
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