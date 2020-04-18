وزير التعليم: الأبحاث هدفها تقييم الطلاب وليس أولياء الأمور





حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لقد أعددنا المشروعات البحثية للطلاب وليس لأولياء أمورهم.





وأضاف وزير التربية والتعليم : أرجوكم أتركوا الأولاد يحاولون بمفردهم انجاز ابحاثهم المطلوبة.





وأنهى وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نحن سنقبل الأبحاث التي ينجزها الطلاب بأنفسهم، وسنرفض ما عدا ذلك لأنه تقييم وتعليم لهم وليس للآخرين.

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن استياءه من حالة الجدل التي يثيرها بعض أولياء الامور المعارضين لفكرة تطبيق المشروعات البحثية على طلاب المدارس ويتحدثون دائما عن صعوبتها ويحاولون السعي لعمل الأبحاث أو شرائها لابنائهم.