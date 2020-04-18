ولاية واشنطن الأمريكية تمدد إغلاق المدارس بسبب كورونا





أعلنت عمدة مدينة واشنطن، مورييل بورسور، أمس الجمعة، تمديد إغلاق المدارس العامة حتى نهاية الموسم الحالي، في إطار جهود كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت المسؤولة الأميركية، في تغريدة على موقع تويتر، أن التعليم عن بعد في العاصمة واشنطن سيتواصل خلال فترتي الصيف والربيع.





ومن المرتقب أن تنتهي الدراسة في العاصمة واشنطن، بحلول 29 من مايو المقبل، لكن كان من المقرر أن تنتهي في الـ22 من يونيو المقبل.





وأوضحت أن مسؤولي التعليم يعتزمون بدء الموسم المقبل أي 2020-2021، قبل فترة مبكرة بثلاثة أسابيع.





وأعربت عن شكرها للتلاميذ وعائلاتهم، وأثنت على جهود الالتزامن بالتباعد الاجتماعي، وقالت إن اتخاذ قرار التمديد كان صعبا.





وأكدت أن إغلاق المدارس كان من بين أصعب القرارات التي اضطرت إلى اتخاذها، في إطار جهود التصدي للوباء.



