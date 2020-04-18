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فن

شاهد ...ويل سميث يشعل التيك توك بأغنية

السبت 18/أبريل/2020 - 06:33 ص
ويل سميث
ويل سميث
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مريم عزت
نشر الفنان الامريكي ويل سميث فيديو جديد عبر حسابه الرسمى على تطبيق " تيك توك" و ظهر و هو يغنى الى جانب دميه من تطبيق سناب شات.

تفاعل عدد كبير من المشاهدين مع الفيديو.

يذكر ان اخر افلام ويل سميث  bad boys for life وحقق إيرادات بلغت 405 ملايين دولار أمريكي بعد طرحه في السينمات العالمية والأمريكية يوم 17 يناير الماضي.

و قد تقرر تاجيل فيلمه King Richard الذي كان من المقرر تصويره في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بسبب الاحداث التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورو
@willsmith

Man, I miss James Corden.

♬ original sound - willsmith
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