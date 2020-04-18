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أخبار البلد

لضمان فاتورة سليمة.. طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا

السبت 18/أبريل/2020 - 08:49 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
دعا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، جميع المواطنين على مستوى الجمهورية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إلى اتباع الطرق الآمنة والصحية التي تمنع الاختلاط أو انتشار فيروس كورونا.

ويقدم صدى البلد لقرائه كيفية تسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيًا لضمان إصدار فاتورة معبرة عن الاستهلاك الفعلي، من خلال الخطوات والنصائح التالية:

1- تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

3- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121 والإبلاغ بالقراءة.​
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