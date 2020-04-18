الإفتاء: الانتحار من الكبائر.. والمنتحر ليس بكافر

أكد الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري والداعية الإسلامي، أن المنتحر ليس بكافر ويُصلى عليه بعد وفاته ويدفن في مقابر المسلمين، مشيرًا إلى أن الكافر لا يُصلي عليه ولا يُدفن بمقابر المسلمين.





وأوضح «عطية» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر»، أنه يجوز الصلاة على المُنتحر لأنه كان يعتقد أن الانتحار ليس حرامًا، منوهًا بأن أمر المنتحر يفوض إلى الله، وأنه لا يحق لأحد أن يحكم على المنتحر بدخوله النار أو الجنة.





التفكير في المحرمات





وأوضح الداعية أن التفكير في كل الأمور مباح ما عدا التفكير في إحداث ظلم عند مكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه إذا مات المسلم ولم يُصل عليه وقع الإثم على جميع الأمة الإسلامية، قائلًا: «مفيش حد بيروح للموت برجله إلا الغبي».





وذكر أن يكون التفكير في الانتحار أو أي شيء آخر حرام شرعًا، منوهًا بأن التفكير في أي معصية لا يعتبر حرامًا حتى ولو كان تفكيرًا في عدم وجود الله، ومشددًا على أن التفكير الوحيد المحرم شرعًا هو التفكير في ارتكاب الظلم في مكة المكرمة.





ونبه العالم الأزهري، على أن العلماء أجمعوا أن مجرد التفكير في الظلم وضرر الناس في مكة المكرمة والحرم المكي يعتبر حرامًا شرعًا، مطالبًا بضرورة مساعدة من يفكر في الانتحار حتى نضمن أن هذا التفكير لن يتحول إلى عمل حقيقي.



