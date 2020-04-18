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حوادث

ضبط 608 هاربين من أحكام و144 مخالفة مرورية بأسوان

السبت 18/أبريل/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

تستكمل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تنفيذ حملاتها الأمنية المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.


وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 608 أحكام شملت ضبط 155 حكم حبس جزئى و20 حكم حبس مستأنف و340 حكم غرامات و93 حكم مخالفات.


وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 20 قضية تموينية شملت ضبط 2 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى، و14 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية.


وفى مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 144 مخالفة مرورية متنوعة منها ضبط توك توك بدون ترخيص، و21 مخالفة لتجاوز حد السرعة، و17 مخالفة للتصالح الفورى، و40 مخالفة غرامة ونش، و65 مخالفة متنوعة.


يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.


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https://www.elbalad.news/4277499

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