جزر كوك تعلن خلوها تماما من فيروس كورونا

أعلنت دولة جزر كوك بمنطقة المحيط الهندي اليوم، السبت، خلوها تماما من فيروس كورونا، وهي أول دولة في العالم تعلن ذلك بعد أن جاءت جميع النتائج التي أجريت هناك سلبية.











وأعلن رئيس الوزراء الهندي في بيان أصدره الليلة الماضية خلو البلاد من فيروس كورونا تماما، وفقا لمنا نقلته عدد من وكالات الأنباء.











وكانت السلطات المختصة بهذا الشأن قد أجرت 900 اختبار خلال الشهر الماضي للكشف عن حالات الإصابة بكورونا.











جدير بالذكر أن جزر كوك ذات حكم ذاتي وتابعة لنيوزلندا في جنوب المحيط الهادي على بعد 3200 كيلو متر من ولنجتون وتضم 15 جزيرة ويبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة.