بحوزته سلاح وهيروين.. ضبط عاطل سرق أموالا من سيارة بالبساتين

تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من ضبط مسجل خطر لقيامه بسرقة سيارة بأسلوب "كسر الزجاج"، وإعادة المسروقات .





تبلغ لقسم شرطة البساتين من مدير شركة للمقاولات قرر بأنه عقب قيامه بترك السيارة قيادته بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة يد بداخلها (18 ألف جنيه - بعض الأوراق الخاصة) من داخلها.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية مسجلة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزته (فرد خرطوش - كمية من مسحوق الهيروين المخدر "وزنت 15 جرام" ).





وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج "، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى (14.700 جنيه) من متحصلات الواقعة.



