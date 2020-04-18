AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزير المالية للنواب: نحاول إحداث التوازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين

السبت 18/أبريل/2020 - 12:22 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تداعيات جائحة فيروس كورونا بها تأثير لا يُمكن إنكاره على الاقتصاد العالمى والمصرى بشكل خاص، لافتا إلى أن الحكومة تحاول إحداث التوازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

جاء ذلك ردا على تساؤل النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، عن مدى تأثر القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة على الموازنة العامة للدولة والتى تعتمد إيراداتها على الحصيلة الضريبية بنسبة 75%.

وأشار "معيط"، إلى أن مشروع قانون الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا، يمنح مجلس الوزراء المرونة الكافية للتعامل مع هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة مشروع ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها  التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية : تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من كورونا دخلت حيز التنفيذ

أبرزها زيادة معاش الأجر المتغير.. عبد العال يحيل 3 مشاريع قوانين للجان النوعية

السبت .. لجان البرلمان تدرس قانون الإجراءات المالية للتعامل مع تداعيات كورونا و تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ وتدابير جديدة

السبت.. لجان النواب تدرس قانون الإجراءات المالية للتعامل مع فيروس كورونا

بكرى: اجراء تعديلات على قانون الطوارئ للتعامل مع أزمة كورونا.. فيديو

أرزاق المصريين خط أحمر.. البرلمان يبحث تقنين وضع العمالة بسبب كورونا

ترشيحاتنا

بعد إعلان حمل نانسى عجرم.. شاهد | تيزر أغنية العمر تتر مسلسل سكر بزيادة

حادثة مرعبة.. تمساح يلتهم طفلا وتنقذه الأم بأعجوبة

أول ظهور لـ هاري وميجان بعد كورونا.. يوزعان الطعام في سرية تامة

ابنة شقيقة راغب علامة تروى تفاصيل معاناتها بعد إصابتها بـ كورونا.. شاهد

بعد عقد قرانها.. ياسمين صبري تتصدر تريند تويتر

انفراجة في أزمة سفر حمد الله لبلاده بعد تعهده بعدم معاناته من أعراض كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة

بعد زواجها من أبو هشيمة.. تعرف على ماركة فستان وحذاء ياسمين صبرى فى عقد قرانها

الأقدم في التاريخ.. قبائل أفريقية لم تسمع عنها من قبل.. صور