وزير الاتصالات يزور مدرسة في بولاق الدكرور لمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة تفقدية لمدرسة سمو الشيخة جواهر ببولاق الدكرور التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية.





واستهدفت الزيارة التفقدية، متابعة أعمال الصرف لحافز الإعانة للعمالة غير المنتظمة المقدرة بـ ٥٠٠ جنيه.





وكان فى استقبال الوزير، النائب محمد الحسينى، ود. أيمن عبد الواحد، مدير عام الإدارة، وهالة كمال، وكيل الإدارة، وبعض قيادات الإدارة.





وفي نفس الإطار، تابع خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، المدارس التى يتم الصرف بها واتباع تعليمات الواردة من وزارة الصحة بالتباعد والتعقيم.



