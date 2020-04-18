منافذ متنقلة.. التموين تعلن انتشار 13 سيارة محملة بالسلع غذائية في الجيزة

نشرت مديرية تموين الجيزة اليوم 13 سيارة محملة بكل احتياجات المواطن من السلع الغذائية، إضافة إلى اللحوم المجمدة والطازجة، والدواجن، وكذلك الرنجة.





وقال طلعت حسن مدير مديرية تموين الجيزة إن المنافذ المتنقلة التي وصل عددها إلى 13 منفذا، تم نشرها بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان بحي بولاق الدكرور، وحي العمرانية، ومنطقة الطوابق بالهرم، مشيرا إ لى أن السلع تباع للمواطنين بتخفيضات كبير يصل إلى 25%.





وأكد أن أسعار اللحوم الطازجة بتلك المنافذ البلدي والضأن والكندوز تباع بتلك المنافذ بـ 90 جنية للكيلو، مشيرا الي أن الرنجة بتلك المنافذ تتفاوت أسعارها من 20 إلى 25% والدواجن (عرض) اثنين تباع بـ 60 جنيها، واللحوم المفروم بـ 60 جنيها للكيلو.





وأشار إلى وجود تخفيضات كبيرة في أسعار الزيوت، والأرز، والسكر تتفاوت التخفيضات بها ما بين الــ 15 إلى 20%.



