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برلمان

الوفد يطلق حملة ضخمة لتوزيع «كراتين رمضان» للفئات الأكثر احتياجا

السبت 18/أبريل/2020 - 03:05 م
الوفد يطلق حملة ضخمة
"الوفد" يطلق حملة ضخمة لتوزيع «كراتين رمضان» للفئات المحتاجة
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معتز الخصوصى
انطلقت من مقر الحزب الرئيسي بالدقي اليوم السبت، أكبر حملة للحزب  لتوزيع «كراتين رمضان» على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظات الجمهورية. 

جاء ذلك تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، واستمرارًا للمبادرات التي أطلقها الحزب لدعم الدولة المصرية والمواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، وبمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

وانطلقت الحملة من مقر الحزب الرئيسي بالدقي، بدعم من الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، لتجوب محافظات مصر خلال الأيام القادمة لدعم الأسرة المصرية الأكثر احتياجًا، ودعم العمالة غير المنتظمة في تلك الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد في التصدي للفيروس القاتل.

وتم إرسال «كراتين رمضان» إلى لجان الحزب بالمحافظات، ليتم توزيعها بناء على كشوف تم إعدادها بأسماء المستحقين لإدخال الفرحة على الأسر بمناسبة الشهر الكريم.

وقال الدكتور خالد قنديل، إن هذه الحملة تأتي  بهدف الوقوف إلى جوار المواطنين في ربوع الوطن، مشيرًا إلى أن هذا أقل ما يقدم لمصر وللشعب المصري العظيم الذي أثبت للعالم أجمع أنه شعب واع وقادر على تحمل المسئولية، وتنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا. 

وأكد أن الحملة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، كان حريصًا منذ اللحظة الأولى على دعم الدولة المصرية في التصدي لفيروس كورونا، عبر إطلاق العديد من المبادرات والحملات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الطوارئ الصحية التي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

ووجه «قنديل» الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحرصه الدائم على مصلحة الوطن والمواطنين، واتخاذه قرارات فورية لدعم جميع فئات المجتمع، مشيدًا بوعي الحكومة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع الفيروس المستجد، والحفاظ على الصحة العامة، وحماية المواطنين ومدهم بالمستلزمات الوقائية وطرحها بسعر مدعم في الأسواق، بالإضافة إلى دعم المتضررين من خلال توفير دخل شهري ثابت للعمالة غير المنتظمة.
الوفد يطلق حملة ضخمة لتوزيع «كراتين رمضان» للفئات الأكثر احتياجا
الوفد يطلق حملة ضخمة لتوزيع «كراتين رمضان» للفئات الأكثر احتياجا
الوفد يطلق حملة ضخمة لتوزيع «كراتين رمضان» للفئات الأكثر احتياجا
الوفد يطلق حملة ضخمة لتوزيع «كراتين رمضان» للفئات الأكثر احتياجا
الوفد يطلق حملة ضخمة لتوزيع «كراتين رمضان» للفئات الأكثر احتياجا
الوفد يطلق حملة ضخمة لتوزيع «كراتين رمضان» للفئات الأكثر احتياجا
الوفد يطلق حملة ضخمة لتوزيع «كراتين رمضان» للفئات الأكثر احتياجا
الوفد يطلق حملة ضخمة لتوزيع «كراتين رمضان» للفئات الأكثر احتياجا
الوفد يطلق حملة ضخمة لتوزيع «كراتين رمضان» للفئات الأكثر احتياجا
الوفد يطلق حملة ضخمة لتوزيع «كراتين رمضان» للفئات الأكثر احتياجا
الوفد يطلق حملة ضخمة لتوزيع «كراتين رمضان» للفئات الأكثر احتياجا
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