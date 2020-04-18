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رياضة

شاهد الظهور الأول لـ رونالدينيو داخل السجن

السبت 18/أبريل/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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عمر سلامة
ظهر النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة وميلان السابق، للمرة الأولى بعد خروجه من السجن في باراجواي وتواجده في الإقامة الجبرية.

أيقونة برشلونة تم إلقاء القبض عليه في مارس الماضي، رفقة شقيقه، إثر محاولة دخوله باراجواي، بجواز سفر مزور.

وتواجد رونالدينيو ضيفا على أحد البرامج الموسيقية في البرازيل من خلال مكالمة عن طريق الفيديو من داخل مقر اقامته الجبرية بأحد الفنادق في باراجواي.
 
وطل رونالدينيو على عشاقه في البرازيل بإبتسامته المعهودة التي كانت دائما ما تلازمه في المستطيل الأخضر قبل اعلانه الاعتزال.

وأعلنت السلطات الباراجوانية، الإفراج عن البرازيلي رونالدينيو، بكفالة مادية، مع وضعه قيد الإقامة الجبرية.

ولن يتمكن رونالدينيو من العودة إلى البرازيل حتى يتم حسم موقفه في القضية، لكنه سيبقى في فندق فاخر، مع مراقبة مستمرة من الشرطة.
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