سهير رمزي تكشف كواليس حلقتها في "شيخ الحارة والجريئة"





تظهر سهير رمزي في الفيديو وهي مرتدية قناع الوجه وقفازات وتكشف عن كواليس حلقتها مع إيناس الدغيدي بأنها اتبعت اجراءات السلامة هي والمرافقين لها وأضافت "كلنا متعقمين ولابسين جوانتي وكمامة بس مضطرين ننزل لأن دا شغلنا".





يذكر أن سهير رمزي كانت قد أثارت الجدل قبل عدة أشهر لدى ظهورها بدون حجاب، بعد اعتزالها الفن لسنوات طويلة.‏‎





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة سهير رمزي وهي في طريقها لتصوير إحدى حلقات "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل عبر قناة "القاهرة والناس"".