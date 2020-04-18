بعد عقد قرانهما.. ماذا قال أحمد أبو هشيمة عن ياسمين صبري

لا تزال أصداء حفل عقد قران الفنانة ياسمين صبري، ورجل الأعمل أحمد أبو هشيمة، تسيطر على الجمهور والمتابعين منذ انتشار صورهما أمس الجمعة 17 أبريل.
ومنذ الإعلان عن ارتباط «ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة»، وحتى عقد قرانهما أمس، لم يتحدث أي منهماعن الآخر في الصحافة أو الإعلام، إلا في مرة وحيدة تحدث فيها «أبو هشيمة» في لقاء متلفز، بعد خطبتهما.
وقال أبو هشيمة خلال لقائه فى برنامج "روسيا اليوم أون لاين" : أعلنت عن ارتباطى بياسمين صبرى وهو أمر يشرفنى ولم أخجل منه حتى أخبئه.
وأضاف أبو هشيمة قائلا: "أننى لا أحب الحديث كثيرا عن حياتى الخاصة فضلا عن أن ليس هناك ما يمكن قوله سوى إن الخطوبة ستكلل بالزواج خلال أيام قليلة "مش هنطول فى الخطوبة".
واحتفل أمس رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعقد قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، فى أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين، إذ سيطرت على أجواء الاحتفال العائلي حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واختصاره فى المقربين عائليا من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات.