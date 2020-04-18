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محافظات

لمواجهة كورونا.. صحة الشرقية تحول فندقا إلى مستشفى عزل بالعاشر من رمضان

السبت 18/أبريل/2020 - 06:31 م
تحويل فندق لمستشفى
تحويل فندق لمستشفى عزل بالعاشر من رمضان
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور "هشام مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه جاري وضع الخطط الاستراتيجية، والسيناريوهات المختلفة لمواجهة أي مستجدات تخص فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ووسط تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة ، والمشاركة المجتمعية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قام بزيارة لمدينة العاشر من رمضان، لتفقد إحدي الفنادق التابعة للتعليم الخاص، لدراسة إمكانية استغلال الفندق ضمن الخطط البديلة لمديرية الشئون الصحية في التعامل مع أي مستجدات، ويضم الفندق ٤ طوابق علوية، ويسع لعدد ١٤٠ سرير.

وناقش وكيل الوزارة مع مسئولي الفندق الإمكانات المتاحة، والاحتياجات اللازمة لتجهيز الفندق في حالة تخصيصه لعزل الحالات، ضمن الخطة البديلة، مع توفير غرف للفريق الطبي، والمعمل، والأشعة، وعيادة الكشف، والأدوية، والمستلزمات الطبية.

وأوضح "مسعود" بأنه في حالة تجهيز الفندق بالتجهيزات اللازمة ضمن الخطط البديلة، سيعد هذا المكان الثالث بالمحافظة، بعد اختيار ٢ مكان بمدينة الزقازيق، وبعد تعليمات المحافظ بتوفير مكان آخر بمدينة العاشر من رمضان.
لمواجهة كورونا.. صحة الشرقية تحول فندقا إلى مستشفى عزل بالعاشر من رمضان
لمواجهة كورونا.. صحة الشرقية تحول فندقا إلى مستشفى عزل بالعاشر من رمضان
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