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أخبار العالم

116 إصابة جديدة و٣ وفيات بفيروس كورونا في الجزائر

السبت 18/أبريل/2020 - 06:31 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات و48 حالة تعاف جديدة.

ونقلت قناة "العربية" عن ماريا فان كيرخوف، المسئولة التقنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن العديد من البلدان في أوروبا وآسيا نجحت في السيطرة على تفشي المرض. مضيفة إن "الاحتواء ممكن، لكنها ستكون معركة صعبة".

وشددت كيرخوف على ضرورة عدم تخلي كافة البلدان، خاصة الإفريقية، عن الأمل في مكافحة تفشي الفيروس المستجد. وقالت ماريا فان كيرخوف وهي قيادية تقنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن العديد من البلدان في أوروبا وآسيا نجحت في السيطرة على تفشي المرض.

وسجلت حتى اليوم السبت إصابة أكثر من 2,250,000 شخص نصفهم في أوروبا، بحسب آخر إحصاءات مستقاة من مصادر رسمية حول العالم.

وعلى الرغم من أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى في العالم نظرًا إلى امتناع عدد كبير من الدول عن إجراء فحوص طبية لمن لا يعانون من أعراض خطرة، فتحت منظمة الصحة العالمية نافذة أمل مؤكدة أنه يمكن احتواء الفيروس.
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